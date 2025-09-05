 / Cronaca

Cronaca | 05 settembre 2025, 00:40

In fiamme un cascinale in via Bagnolo a Cavour

Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco con l'aiuto dei vicini

In fiamme un cascinale in via Bagnolo a Cavour

Una porzione di un cascinale è andato in fiamme ieri sera a Cavour, in via Bagnolo. Il rogo ha colpito la tettoia con il fieno e sono andati in fumo un paio di trattori. Fortunatamente non ci sono stati feriti e anche le mucche sono state messe in sicurezza. Per domare le fiamme ed evitare conseguenze più gravi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'aiuto dei vicini e i loro mezzi. Il rogo è stato domato in circa 3 ore e ora sono in fase di accertamento le cause.

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium