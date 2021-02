Moncalieri, tutto colorato di rosso il parcheggio di fronte al PalaEinaudi

Chi passava questa mattina da Moncalieri non ha potuto non farci caso. Colpo d’occhio curioso per chi voleva parcheggiare l’auto nell’area di sosta davanti il palaEinaudi, accanto la caserma dei carabinieri.

Una quarantina di 500 rosse Enjoy avevano occupato tutti i posti disponibili, una vicina all’altra, non senza qualche muso lungo di chi usa quella zona per mettere l’auto ed andare a lavorare. Tutti a domandarsi cosa potesse essere successo ed il mistero è stato presto risolto: Enjoy doveva fare un intervento tecnico generale alle auto e le ha radunate tutte lì.

Entro pochi giorni torneranno in giro, lasciando così libero lo spazio accanto alla caserma dei carabinieri di Moncalieri.