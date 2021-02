Gavazza (Lega): “Roma riprogrammi il fondo da 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della discarica di Chivasso”

Il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e membro dell’Ufficio di Presidenza di Palazzo Lascaris Gianluca Gavazza prende posizione sulla decisione assunta dal Cipe di dirottare altrove lo stanziamento da 1,5 milioni di euro inizialmente destinato alla messa in sicurezza della discarica di Chivasso.

“Amara sorpresa quella che abbiamo avuto questa mattina nel corso della riunione alla quale hanno partecipato il Comune di Chivasso, l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, la Prefettura e la Città Metropolitana - rimarca il consigliere Gavazza - ovvero che il Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha cancellato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza della discarica di Chivasso, al momento il più grande sito attivo del Piemonte".

"Una decisione assunta addirittura a luglio dello scorso anno, quando da Roma si è scelto di dirottare altrove i fondi che sarebbero serviti per gli interventi sulle vasche 1 e 2 della discarica. La Regione si è subito attivata mettendo a disposizione risorse proprie per 165mila euro, ma è chiaro che si tratti di una misura emergenziale che può servire unicamente a tamponare la situazione. E’ piuttosto necessario che il Comitato interministeriale riprogrammi immediatamente l’investimento, per altro coperto da fondi europei, così da ultimare il lungo e faticoso iter che porterà alla definitiva chiusura dell’impianto e alla sua totale messa in sicurezza".

Gavazza ha concluso sottolineando che, "come consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte assicuro fin da subito il mio impegno perché il Cipe mantenga la parola data e tanto frettolosamente disattesa. La difesa dell’ambiente e del nostro territorio sono per me priorità assolute”.