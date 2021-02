Aggredisce a morsi poliziotti: spacciatore arrestato in Largo Giulio Cesare

Ha colpito con una testata al naso un poliziotto, quindi ha morsicato al braccio e alla mano altri due agenti intervenuti per aiutare il collega.

Protagonista dell'episodio uno spacciatore di cui ancora non si conoscono le generalità, fermato in Largo Giulio Cesare dopo aver ceduto alcune dosi di droga. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha reagito ferendone due, trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco. É andata meglio al terzo agente, che grazie allo spessore del giubbotto, non ha subito lesioni.

"Barriera di Milano e tutta Torino nord sono fuori controllo - ha commentato l'esponente di Fratelli d'Italia Enzo Liardo - Gli agenti si trovano a dover fronteggiare una criminalità sempre più aggressiva, che tratta i quartieri di Torino come se fossero terra di nessuno".

“Mentre attendiamo i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, speriamo adeguatamente severi, rileviamo che Torino, come diverse altre città, è sempre più di frequente teatro di episodi di violenza cieca, e la situazione sempre più preoccupante. Urgono interventi seri”, ha commentato Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato. "La domanda è: quanto vale la salute dei poliziotti?".