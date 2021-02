Covid, al via la vaccinazione degli agenti e del personale della polizia

E' iniziata oggi la vaccinazione del personale della Polizia di Stato che opera nella provincia di Torino. "E' il nostro contributo alla lotta alla pandemia da SARS-CoV-2", scrivono gli agenti in una nota diffusa dalla questura.

Le prime 17mila dosi del vaccino AstraZeneca destinate al Piemonte sono appunto utilizzate per l'avvio della campagna di vaccinazione delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine e di polizia municipale. Mentre sarà con la seconda consegna in arrivo entro febbraio che la Regione avvierà la vaccinazione del personale scolastico con meno di 55 anni. Agli over 80 invece, lo ricordiamo, saranno inoculate le dosi di Pfizer e Moderna.

Complessivamente, in Piemonte, saranno oltre 30mila gli appartenenti alle forze dell’ordine che si sottoporranno al vaccino. Oltre alla polizia, sono coinvolti i Carabinieri, l'Esercito, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco, la Polizia Penitenziaria e la Polizia municipale.