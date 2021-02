La crisi climatica raccontata in musica con gli Eugenio in Via di Gioia

a GiovedìScienza protagonisti gli Eugenio in Via Di Gioia

Scuola sì, scuola no. Didattica a distanza o in presenza. Ingressi scaglionati, distanziamento e turnover degli alunni. Gite scolastiche sospese fino a data da destinarsi. Se è vero che i ragazzi dovranno rinunciare ancora per un po’ a viaggi e uscite didattiche, GiovedìScienza, pensando agli studenti, ha preparato due appuntamenti dedicati alle scuole: accattivanti, innovativi, tecnologici, perfettamente compatibili con le restrizioni del periodo.

Il primo appuntamento di GiovedìScienza dedicato alle scuole (e non solo!) è in programma giovedì 18 febbraio, alle ore 10, con “UNA NOTA DI SCIENZA. La crisi climatica raccontata (anche) in musica” con Elisa Palazzi - Ricercatrice all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e docente di Fisica del Clima all’Università di Torino – Andrea Vico - giornalista, divulgatore e scrittore che da 30 anni si occupa di scienza e ambiente - e gli Eugenio in Via di Gioia - quattro ragazzi nemmeno trentenni che si interrogano e si documentano, riflettono e scrivono musica che, con ironia e con realismo scientifico, vuole mettere in guardia i coetanei.

Non si può andare avanti così, bisogna agire. Il folk e l’indie-pop diventano quindi la coinvolgente atmosfera per un vero e proprio percorso didattico, ricco di spunti per capire meglio la crisi climatica in atto e decidere insieme quali soluzioni adottare per fermare il surriscaldamento della Terra.

Quelle sul palco virtuale di GiovedìScienza non sono semplici conferenze ma l’occasione per affrontare temi affascinanti, importanti e curiosi, come l’esplorazione dello spazio e i cambiamenti climatici, in maniera diversa ed interattiva. Un modo nuovo di insegnare che sfrutta le potenzialità offerte dalla tecnologia, permettendo agli studenti di apprendere e divertirsi interagendo direttamente con i propri idoli, quasi fossero lì con loro, come in una normale uscita didattica.

