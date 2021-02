Etichette irregolari per il gel igienizzante in arrivo dalla Turchia: i Nas di Torino bloccano 6 tonnellate di merce a Novara

Durante l’attività di verifica delle merci in importazione, i funzionari ADM di Novara, in un’operazione congiunta con i Carabinieri del N.A.S. di Torino, hanno rinvenuto 33.600 flaconi di gel igienizzante mani proveniente dalla Turchia con un'etichetta con le informazioni esclusivamente in lingua inglese e turca, la cui dicitura lasciava intendere che si trattasse di gel antibatterico con potere battericida pari al 99,9%.

Dunque, un’etichetta non conforme alla normativa vigente ai fini della messa in commercio, poiché fuorviante e carente dei requisiti minimi informativi. L’Ufficio ADM di Novara e i N.A.S. di Torino hanno quindi sottoposto a fermo amministrativo le circa 6 tonnellate di gel igienizzante.

Dalle analisi successivamente effettuate presso il Laboratorio Chimico ADM di Palermo, inoltre, il contenuto alcolico è risultato inferiore al 50% di volume, confermando pertanto un potere battericida di molto inferiore a quanto originariamente presente in etichetta. A conclusione della verifica delle autorizzazioni previste dal Ministero della Salute per i presidi medico

L’operazione, sviluppata in attuazione del protocollo d’intesa del 19.10.2020 sottoscritto tra l’Arma dei Carabinieri e ADM, ha consentito di impedire l’immissione in commercio di una ingente quantità di prodotti vantanti false proprietà battericida determinando un potenziale rischio di frode in commercio in danno al consumatore.