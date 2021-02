Previsioni meteo del weekend e inizio settimana: a Torino un anticipo di primavera

Nel corso del weekend una bassa pressione dall'Atlantico si porterà verso la Spagna intensificando il flusso umido verso la nostra zona. Nello stesso momento un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo si estenderà progressivamente a tutta l'Europa centrale. Risultato anticipo di primavera più marcato da inizio settimana con l’anticiclone un rafforzamento. Attenzione alle nebbie e al pericolo valanghe in montagna

Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto oggi con piogge serali sul ponente ligure, che continueranno domani sparse sino al pomeriggio con cielo coperto sul settore di pianura. Foschie e nebbie mattutine e serali anche domenica, con schiarite più ampie al Nord Ovest. Minime in pianura intorno 5 - 7°C e massime 10 - 13°C. In pianura venti deboli da Nord Est.

Cielo poco nuvoloso in montagna, mite ovunque con nubi irregolari sia al mare che in pianura e nebbie sui bassi piani appunto. Termometro con colonnina di mercurio oltre i 15°C in pianura e 18°c al mare.