tre persone arrestate dai carabinieri per rissa e spaccio di stupefacenti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale, i carabinieri hanno arrestato tre persone.

In particolare a Torino, in via Pigafetta, nel quartiere Crocetta, i militari del Nucleo Radiomobile hanno bloccato tre romeni, dei quali uno minorenne, che stavano dando vita ad una violenta rissa in strada utilizzando bottiglie in vetro, un bastone, dei bidoni per la raccolta differenziata ed anche un cartello stradale posizionato per dei lavori in corso. I due maggiorenni sono stati condotti in carcere mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà ed affidato ad una comunità.

Sempre a Torino, in via XX Settembre, i militari della Compagnia San Carlo hanno fermato un cittadino senegalese subito dopo che aveva ceduto 4 dosi di droga ad altrettanti clienti. Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di ulteriori 42 involucri termosaldati, di cui 30 contenenti cocaina e 12 eroina nonché 1.040 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Tutti gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.