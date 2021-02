Gioielli esclusivi e personalizzati che emozionano tra smalti, oro e colori

Un gioiello fa felice ogni donna, che sia un' amica o un amore, ricevere un bijoux ci fa sentire importanti e amate. Qualcuno che ha pensato per noi ad un regalo speciale ed esclusivo, che ha studiato i nostri gusti ed è pronto a farci emozionare.

Un'alternativa fresca, leggera e originale alla gioielleria classica è quella proposta dall'azienda lucchese Rue des Mille presente in oltre 600 rivenditori italiani, con la sua fantasia di gioielli prêt-à-porter italiani al cento per cento, caratterizzati da una particolare lavorazione su lastra d’argento galvanizzati in oro rosa o oro giallo, che hanno conquistato il cuore del pubblico e gli spazi delle più prestigiose gioiellerie.

Icone dalle forme morbide e minimali che attraverso l' oro parlano di carrozze e principi ranocchio, di nomi amati, cuori, stelle e amuleti portafortuna, di momenti della vita e di emozioni: quelle essenziali, quelle universali. Gioielli in argento e oro dalla potente carica sentimentale per principesse di moderne fiabe urbane. Chiavi e corni, love and peace, carrozza e bacchetta magica, ranocchio e bacio, tra i più particolari, a fianco ad iniziali, stelle, luna e cuori, smaltati, con zirconi colorati e bianchi. accessori versatili, eleganti e divertenti al tempo stesso. set di orecchini, ear cuff, collane, mix di girocolli, ciondoli, cavigliere, bracciali e amuleti magici da indossare con piacere.

Gioielli personalizzati

Per raccontarsi basta un Attimo: un’amicizia che non finirà mai, un amore nato sotto il sole d’estate, un sogno nel cassetto, che con bijoux scelti da noi rimarranno indelebili per sempre. Girocolli e ciondoli con nome personalizzato con bagno d' oro e zirconi, ciondoli con moschettone e soggetto data con zirconi da realizzare con una data importante da portare sempre con sé, bracciali carousel da comporre come si vuole Un nastro base in tessuto o il bracciale rigido sono il punto di partenza perfetto per collezionare i momenti più felici attraverso charms che diventano “attimi”.

Tra le collezioni...

GoldenFall Gioielli sinuosi e tondeggianti, intense cascate di luce, realizzate da stelle e cuori su lastre d' argento galvanizzate in roro giallo o rosa, dalle linee morbide e martellate. pura seduzione ’illumina d’incanti dorati per il massimo della femminilità,

I Sogni Son Desideri Carrozze, cavalli a dondolo, elefanti innamorati, principi ranocchio e altri personaggi fantastici diventano charms, bracciali, collane, orecchini, anelli. è la collezione di gioielli in argento 925 combinati con tessuti, perle e intarsi, fiocchi e nastri, per principesse dei nostri tempi. JUNGLE TRIBE Tanto colore avvolge questa collezione di gioielli dove oro, zirconi e smalto danno vita a preziosi patchwork da portare sulla pelle: bracciali, mono orecchini, collane e l'esclusivo anello chevalier: un grande cuore zebrato tra le mani.

MUM SELECTION I gioielli per la mamma meritano uno spazio tutto loro. La mamma è la mamma e non faremo mai abbastanza per ringraziarla e dirle quanto sia importante per noi. Mum selection ci rende tutto più facile. Che sia tu, la tua mamma o un'amica che sta per diventarlo, questa collezione è dedicata al miglior supereroe di tutti i tempi.

Taro & Friends Bulldog, bassotti, barboncini e Chihuahua diventano una vera collezione di bijoux disponibili in finiture d'oro rosa o giallo e tempestati di zirconi, per celebrare i fedeli amici che occupano un posto speciale nel nostro cuore.