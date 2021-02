Nichelino, 24 mila euro dal Comune per aiutare le palestre messe in ginocchio da Covid e chiusure

24 mila euro dal Comune di Nichelino per aiutare le palestre messe in ginocchio da Covid e chiusure

Non è un'iniziativa nuova del Comune di Nichelino, che durante la prima fase dell'emergenza era sceso in campo a favore del commercio e di alcune categorie in particolare (come i parrucchierihttps://www.torinoggi.it/2020/05/13/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/nichelino-il-sindaco-tolardo-scrive-a-cirio-far-riaprire-subito-parrucchieri-ed-estetisti-in-piem.html), oltre che delle famiglie più in difficoltà, con l'introduzione dei buoni spesa.

Adesso l'Amministrazione ha indetto un bando a sostegno dei gestori delle palestre presenti sul territorio nichelinese: una somma pari a 24 mila euro a fondo perduto, per supportare parte delle spese che sono state affrontate durante l’anno 2020 per l’adozione di misure anti Covid collegate all’attività. “Visto il perdurare dell’emergenza e delle restrizioni – ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo - abbiamo scelto di aiutare le attività del territorio per arginare la perdita che queste categorie stanno registrando”.

I soggetti ammessi al bando sono associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, persone fisiche o non fisiche gestori di palestre private site in Nichelino. La scadenza del bando è il prossimo 5 marzo.