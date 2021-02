Lotta al Covid, altri 3.189 vaccinati oggi in Piemonte: domani cominciano le somministrazioni per gli over 80

Conto alla rovescia per le persone con più di 80 anni in Piemonte. Domani infatti prenderanno il via le vaccinazioni anti Covid per la fascia più anziana della popolazione. Per questa categoria (e per quella della scuola) le richieste sono già arrivate oltre quota 265mila, per la precisione 265.468. Ma se 55.263 sono legate al personale docente e non docente tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it la stragrande maggioranza è proprio per gli over80, ben 210.205, inserite dai medici di famiglia sull’apposita piattaforma regionale per i propri pazienti nati fino al 1941 compreso.