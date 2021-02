Senza lo sci alpino, Bardonecchia si consola con il ghiaccio: il primo "Ice show" è un successo [FOTO]

Le temperature miti del fine settimana hanno fortemente condizionato, ma non impedito lo svolgimento di “ Bardo Ice Show ”, rassegna di sculture di ghiaccio a tema carnevalesco, organizzata, nell’ambito del Carnevale 2021 nella Conca, nel pieno rispetto delle norme volte a contenere la diffusione della pandemia COVID-19, dall’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio Turismo Bardonecchia. Un modo - anche se parziale - per consolarsi dopo la delusione dallo stop improvviso all'avvio della stagione sciistica, con il secondo flash mob che si è tenuto proprio nel pomeriggio di sabato.

Protagonisti attivi Michela, Francesco C., Matteo, Francesco F. e Rocco, sette scultori romagnoli, veneti e marchigiani dell’ Accademia Italiana di Ghiaccio Artistico (AIGA), che hanno trasformato la piazzetta Medail, il sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito e la pineta di viale San Francesco, in altrettanti piccoli laboratori a cielo aperto.

Interessante vedere all’opera gli scultori, le varie fasi della lavorazione, gli utensili utilizzati e le varie tecniche adottate per modellare i blocchi di ghiaccio, sino a trasformarli in originali opere rese ancor più suggestive dalle varie illuminazioni serali e notturne che sono molto piaciute ai molti passanti, ed in particolare ai più giovani che hanno rivolto molte domande agli scultori.