Leggermente, gruppi di lettura ancora online: si aspetta aprile per avere gli scrittori dal vivo

Leggermente, progetto di promozione alla lettura realizzato da Fondazione Cascina Roccafranca, Biblioteche Civiche Torinesi e Libreria Gulliver, riparte anche nel 2021. In attesa degli incontri in presenza tra autori e lettori, sono al momento in programma alcuni appuntamenti online nel corso delle prossime settimane.

Giovedì 25 febbraio alle ore 18

Incontro con Norman Gobetti traduttore di Il libro dell’acqua e altri specchi di Nadeem Aslam. Un romanzo travolgente, impegnativo, che il gruppo di lettura della Biblioteca Amoretti ha letto voracemente e sul quale è pronto a porre numerose domande. A cura del gruppo di lettura di Villa Amoretti.

Mercoledì 3 marzo alle ore 17

Marcella Filippa presenta il libro Donne a Torino nel ‘900. Un secolo di storie (Edizioni del Capricorno). Una narrazione originale che, attraverso racconti, biografie in gran parte inedite e immagini, ripercorre un secolo di Torino al femminile. A cura del gruppo di lettura Formeduca.

Leggermente ha preparato un fitto programma on line per tutto il mese di marzo, ma confidando in incontri in presenza a partire da aprile per confluire a giugno in una grande festa della lettura. "I gruppi - dicono gli organizzatori - hanno continuato incessantemente a leggere e incontreranno gli autori che hanno tenuto loro compagnia in questi mesi.

A marzo partiranno, in presenza, i laboratori di lettura per bambini 3-6 anni, nelle Case del Quartiere coinvolte nel progetto: Barrito, Cascina Roccafranca, Casa nel Parco, Più Spazio 4 e San Salvario (per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/leggermentetorino).

Ad aprile partiranno gli incontri di Leggermente in classe. Anche quest’anno le presenze sono state altissime e molti i libri adottati: 27 classi di scuole secondarie di primo grado e 34 classi di scuole secondarie di secondo grado per un totale di 20 plessi coinvolti. I libri scelti sono: Ombre che camminano di Marco Ponti, Geppe il brigante di Stefano Garzaro, Come i fiori che rompono l’asfalto di Riccardo Gazzaniga, Dark web di Sara Magnoli, Pensare altrimenti di Marco Aime, Storia di un figlio di Fabio Geda, Myra sa tutto di Luigi Ballerini e Ricordati di Bach di Alice Cappagli.