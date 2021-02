Discoteca improvvisata, alcol e assembramenti nelle notti di Vanchiglia. La Circoscrizione 7: “Segnalazioni inoltrate tutte al Prefetto”

Una discoteca improvvisata con l'impianto stereo di un'auto: è quanto accaduto sabato sera in piazza Santa Giulia, e documentato attraverso alcuni video diventati poi virali sui gruppi Facebook dedicati a Vanchiglia. Dopo il 'botellon' andato in scena solo due settimane fa in via Cesare Balbo, quindi, proseguono i ritrovi serali – con tanto di assembramenti - dei nostalgici della movida tra le vie del quartiere.

La situazione, ormai conclamata, non è passata inosservata agli occhi della politica. Ad assumere una posizione netta, a riguardo, è la Circoscrizione 7: “In questi giorni - annuncia il presidente Luca Deri – abbiamo ricevuto molte segnalazioni di cittadini e residenti in Vanchiglia e borgo Rossini. Le stesse sono state inoltrate alla Prefettura di Torino con le richiesta di controlli preventivi per evitare assembramenti difficili da gestire”.

Il timore è quello di un peggioramento dell'attuale situazione sanitaria: “È indubbio – conclude Deri – che, in questo periodo, la cosa più importante da fare è salvaguardare la salute pubblica da comportamenti scorretti che potrebbero farci ritornare in zona arancione o, peggio ancora, rossa”.

"Nuovo weekend di malamovida in Vanchiglia: l'ennesimo. Una situazione che, alla luce dei più recenti fatti sanitari, di cronaca e giudiziari, si mostra in tutta la sua gravità", ha commentato invece il capogruppo in Comune dei Moderati, Silvio Magliano. "Tutte le norme anti-COVID sono state ignorate, così come sono state calpestate le indicazioni del semplice buon senso, tra assembramenti in strada e vetri per terra. Già prima dell'ora di cena tra piazza Santa Giulia e via Balbo si incontra chi confonde i marciapiedi del quartiere per toilette a cielo aperto e si ha a che fare con abusivismo, spaccio, degrado. Una situazione che segnalo da tempo".