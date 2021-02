Cda Unito spostato alle Molinette: gli studenti occupano a oltranza il Rettorato (FOTO)

Il cda dell'Università degli Studi di Torino spostato all'ultimo dal Rettorato alle Molinette. È quanto hanno appreso gli studenti che da alcuni giorni stanno occupando la sede di via Verdi per manifestare contro le nuove modalità d'esame, che prevedono un sistema di proctoring per monitorare lo svolgimento della prova a distanza.

"Il rettore è scappato confermando così di ignorare completamente le richieste degli studenti", denunciano i comitati indipendenti che hanno indetto il sit-in. Ma, annunciano anche: "la giornata non si ferma, la mobilitazione in occupazione rilancia. Sui nostri esami, sulle nostre tasse e la nostra didattica decidiamo noi, non un rettore sordo e ignaro".

Circa un centinaio i ragazzi riuniti nel cortile del Rettorato, nel rispetto delle norme anti Covid. Al centro, una caricatura di Stefano Geuna travestito da pagliaccio.



L'invito è di partecipare attivamente all'assemblea nel pomeriggio, presentando problematiche e proposte.