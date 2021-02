Studenti incatenati davanti al Rettorato di UniTo: "Geuna ci dia risposte subito"

Nel frattempo, dalle 8.30 di questa mattina, alcuni occupanti si sono incatenati simbolicamente di fronte all'ingresso del Rettorato per sollecitare un responso da parte del rettore Stefano Geuna : " Ha scelto la via dell'oscurantismo - denunciano -, ma noi non ci stiamo più ".

La protesta degli universitari nasce dalle oggettive difficoltà in cui si ritroverebbe un buon 30% di loro, penalizzato dalla scarsità di connessione e mezzi tecnologici. Nel frattempo, l’assemblea dell’occupazione ha sottoposto a Geuna cinque punti su cui intervenire: la modifica del regolamento esami, l'accessibilità alla DaD e la riapertura degli spazi universitari in sicurezza, oltre alle richieste già avanzate per ridurre le tasse e inserire un semestre bonus e appelli aggiuntivi. "Non ci ha ancora mai risposto né ha cercato un reale dialogo con gli occupanti", rivendicano Studenti Indipendenti e altri collettivi.