Vendevano abusivamente in strada cibo e alcolici stranieri: multa e denunce da parte dei vigili

E' così scattato un blitz nella zona di via Ruffini nel tratto di strada compreso tra via Guicciardini e corso Bolzano. Gli agenti della Municipale hanno scoperto la presenza di diversi furgoni parcheggiati poco distanti, intorno ai quali alcune persone erano intente a ritirare e consegnare pacchi. Due uomini di origine moldava sono stati sorpresi dagli agenti mentre effettuavano la vendita di alimenti e bevande su area pubblica senza autorizzazione e li ha multati per 5.164 euro ciascuno.

Gli alimenti e le bevande venduti illecitamente sono stati posti sotto sequestro amministrativo e uno dei trasgressori è stato anche denunciato per detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, in particolare pesce. Tra i 94 pezzi di merce sequestrata figurano pesci affumicati e in liquido di conserva, bottiglie di vodka, semi di girasole e sacchetti di patatine.