A Collegno cambia la viabilità: con l'arrivo della metro raddoppiano le corsie

Più veloci si, ma anche con raddoppio. La città di Collegno è diventata sede di numerosi interventi e lavori negli ultimi mesi, al fine di prepararsi all'arrivo di un mezzo di trasporto che cambierà la mobilità nella zona ovest: la metropolitana.

Con il prolungamento della linea 1, infatti, città e cittadini si sono armati di pazienza nell'attesa di poter salire a bordo della metropolitana in direzione Torino centro, tragitto che potrà avvenire in meno di venti minuti e che porterà dei cambiamenti, incoraggiando anche la mobilità sostenibile.

Bene all'ambiente si, ma in attesa di questa novità Collegno ha portato due nuove novità in città. Di fronte ai giardini Neubrandenburg è stata raddoppiata la carreggiata per consentire al traffico e agli automobilisti di scorrere velocemente lungo la strada, in questo momento interessata dai lavori per le due stazioni che troveranno sede su corso Francia, Collegno Centro e Leumann.

L'avanzamento dei lavori, però, ha portato dei cambiamenti anche nel primo tratto del cantiere. In prossimità della stazione Certosa, infatti, è stato possibile consentire la riapertura dell'area del parcheggio all'entrata del Parco Dalla Chiesa.