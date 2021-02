Scarpe da crossfit: come scegliere le migliori del 2021?

State pensando di comprare una scarpa da CrossFit , ma non sapete quale prendere?

Il mercato attuale offre talmente tante marche e modelli, che è difficile trovare quella adatta. Per scegliere le scarpe ideali per questo sport, è necessario acquistare un modello flessibile che vi aiuterà a eseguire i diversi tipi di esercizi; deve anche fornire fermezza e stabilità, perché i movimenti sono ad alto impatto.

Non fate l'errore di usare scarpe inadeguate per il CrossFit (come scarpe da corsa) perché cambiano diversi fattori da un modello all'altro come: l'anatomia, il livello di ammortizzazione e il formato della suola; tutto ciò influenza direttamente le prestazioni e la sicurezza durante l'esecuzione degli esercizi.

Le cose più importante da sapere sulle scarpe da CrossFit

Il crossfit è un'attività fisica ad alta intensità, quindi è necessario avere una sneakers resistente. Un modello di buona qualità ha una durata più lunga, il che rende il costo-beneficio di questo prodotto elevato.

Le caratteristiche principali di una buona scarpa per questo sport sono: suola dritta, intersuola rinforzata, tomaia in tessuto traspirante, avampiede più sottile, protezione nel retropiede e minore livello di ammortizzazione.

Sono diverse le marche che producono scarpe specifiche per la sua pratica, le più conosciute sono: Nike, Reebok, Adidas, NoBull, Asics, Under Armour, New Balance, Fila, Everlast, ma anche tante altre.

Guida all'acquisto delle migliori scarpe da CrossFit

Come detto sopra, questa attività fisica richiede forza, resistenza, agilità ed equilibrio. Diventa, quindi, fondamentale avere un buon paio di scarpe specifiche per praticare il CrossFit.

Volete un aiuto per scegliere quella migliore? Vi consigliamo di leggere la guida all'acquisto di CrossMAG con le migliori scarpe da CrossFit del 2021; imparerete tutto ciò che è necessario per scegliere le sneakers perfette!