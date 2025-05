I viaggi di gruppo organizzati in Turchia, come scegliere quello che fa per te

Il tour in Turchia dei sogni? È quello che asseconda le tue passioni!

Viaggiare in Turchia significa immergersi in una terra ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Da Istanbul, con le sue moschee e i bazar colorati, alla Cappadocia, con i suoi paesaggi che paiono lunari e i voli mozzafiato in mongolfiera, fino alle rovine di Efeso e alle acque cristalline della Costa Egea… insomma, le possibilità di esplorazione sono (quasi) infinite. Ma qual è il miglior modo per scoprire la Turchia e godersi il viaggio in totale sicurezza?

Qui in redazione ci siamo raccontati a vicenda le nostre esperienze di viaggio in Turchia, ed è emerso che per un tour completo e senza pensieri i viaggi organizzati vincono a mani basse. Niente pensieri e niente stress, ma soprattutto itinerari curati nei minimi dettagli che permettono di scoprire questo Paese a seconda delle proprie preferenze. Un esempio? I viaggi di gruppo organizzati di Boscolo propongono itinerari differenti per scoprire diversi aspetti del Paese, oltre che a garantire guide esperte (e che parlano in italiano) per svelare i segreti di ogni destinazione. I viaggi organizzati in Turchia sono variegati e ricchi di opzioni, ideali per chi ama la storia antica (perché qui hanno lasciato testimonianze ancora visibili i Greci, gli Ittiti, i Romani e gli Ottomani) ma anche per chi ama la natura e il mare. Ce n’è per tutti i gusti!

Come scegliere il viaggio organizzato in Turchia

Scegliere i viaggi di gruppo significa affidarsi a esperti che curano ogni dettaglio, liberandoti dallo stress e lasciandoti solo il piacere della scoperta. Ogni viaggiatore però (e per fortuna!) è diverso, e ha quindi esigenze e desideri diversi. C’è chi non può dire di essere stato in un nuovo Paese se non ne ha visitato a fondo le città più importanti, chi cerca l’avventura nel bel mezzo della natura, chi vuole approfondire la storia antica e chi vuole rilassarsi o provare quante più esperienze gastronomiche possibili.

Oltre alla tipologia del viaggio (storia, cultura o tour in mongolfiera?), nella scelta del viaggio in Turchia giusto incidono anche altri elementi. Il primo è la durata del viaggio: ci sono tour che si concentrano sulle mete principali e altri con itinerari più lunghi, che permettono di conoscere il Paese in modo molto approfondito. Quindi, quanto tempo hai a disposizione? E poi, naturalmente, c’è il budget. Alcuni viaggi organizzati potrebbero sembrare a prima vista più costosi, ma spesso è perché sono inclusi molti pasti, escursioni e ingressi ai siti storici. Altri tour, invece, non includono questi costi, che quindi devono essere sostenuti in loco o essere sostituiti con altre attività a piacere. Un altro fattore che incide sul prezzo è il comfort (il tipo di hotel, il livello di preparazione delle guide). Detto questo, concentriamoci sull’aspetto più soggettivo: cosa vorresti vedere, fare e provare nel tuo tour in Turchia?

Viaggi organizzati in Turchia con focus sulla storia

Se sei affascinato dalla storia millenaria della Turchia e vuoi esplorare le sue città più iconiche, un tour classico è la scelta perfetta. Il tuo tour in Turchia deve includere i luoghi più famosi del Paese, per scoprirne le radici culturali. Assicurati che il viaggio includa le tappe fondamentali:

Istanbul , l’antica Costantinopoli, con i suoi monumenti simbolo come la Basilica di Santa Sofia, la Moschea Blu, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazar.

, l’antica Costantinopoli, con i suoi monumenti simbolo come la Basilica di Santa Sofia, la Moschea Blu, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazar. Ankara , la capitale, con il Mausoleo di Atatürk e il Museo delle Civiltà Anatoliche.

, la capitale, con il Mausoleo di Atatürk e il Museo delle Civiltà Anatoliche. Cappadocia , famosa per le sue formazioni rocciose, le città sotterranee e i suggestivi voli in mongolfiera.

, famosa per le sue formazioni rocciose, le città sotterranee e i suggestivi voli in mongolfiera. Efeso , uno dei siti archeologici meglio conservati dell’antichità, con il maestoso Tempio di Adriano e la Biblioteca di Celso.

, uno dei siti archeologici meglio conservati dell’antichità, con il maestoso Tempio di Adriano e la Biblioteca di Celso. Pamukkale, con le sue spettacolari terrazze di travertino bianco e le antiche rovine di Hierapolis.

I viaggi di gruppo nella Turchia più “selvaggia”

Se ami il contatto con la natura e vuoi vivere esperienze emozionanti, alcuni itinerari combinano visite culturali con attività all’aria aperta. In questo modo è possibile imparare cose nuove e al tempo stesso vivere avventure indimenticabili. Tra le esperienze più suggestive da non perdere in Turchia:

Volo in mongolfiera sulla Cappadocia , per ammirare dall’alto i paesaggi surreali della regione.

, per ammirare dall’alto i paesaggi surreali della regione. Escursioni tra i Camini delle Fate , percorsi di trekking tra formazioni rocciose uniche al mondo.

, percorsi di trekking tra formazioni rocciose uniche al mondo. Visita al Monte Nemrut , famoso per le colossali statue risalenti all’epoca ellenistica.

, famoso per le colossali statue risalenti all’epoca ellenistica. Navigazione sulla Costa Licia , per esplorare baie nascoste e antiche città sommerse.

, per esplorare baie nascoste e antiche città sommerse. Bagno nelle acque termali di Pamukkale, un’esperienza di relax in un contesto naturale spettacolare.

I viaggi organizzati in Turchia che esplorano i sapori locali

Se ami scoprire un Paese attraverso la sua cucina, un tour enogastronomico in Turchia ti porterà alla scoperta dei piatti e dei sapori più autentici. Tra le esperienze più interessanti abbiamo selezionato:

Tour dei mercati di Istanbul , tra spezie, dolci e street food locale.

, tra spezie, dolci e street food locale. Cena in una grotta in Cappadocia , dove gustare piatti tradizionali in un’atmosfera unica.

, dove gustare piatti tradizionali in un’atmosfera unica. Degustazione di vini in Anatolia , una regione dalla lunga tradizione vinicola.

, una regione dalla lunga tradizione vinicola. Lezione di cucina con chef locali , per imparare a preparare piatti tipici come il kebab, il meze e il baklava.

, per imparare a preparare piatti tipici come il kebab, il meze e il baklava. Esperienza nei ristoranti storici di Gaziantep, considerata la capitale gastronomica della Turchia.

Ora che hai un’idea delle principali opzioni disponibili, puoi scegliere il viaggio che meglio si adatta a te: i viaggi organizzati in Turchia sono tantissimi e ti danno la possibilità di vivere un'esperienza unica, senza pensieri e preoccupazioni!

















