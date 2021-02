Qualità dell'aria, il Covid non ferma l'inquinamento: Torino ancora bocciata per colpa del meteo

La pagella della qualità dell'aria boccia ancora Torino. Nonostante l'anno passato sia stato contraddistinto dalla pandemia, e dai conseguenti cambi di abitudine, il rapporto sulla qualità dell'aria rilasciato dalla Città Metropolitana e da Arpa Piemonte vede la provincia di Torino sforare comunque tre parametri di inquinanti importanti: i Pm10, il biossido di azoto e l'ozono.

Nove invece gli inquinanti che hanno rispettato i valori stabiliti: monossido di carbonio, biossido di zolfo, benzene, metalli (Pb, As, Cd, Ni), benzopirene e Pm2,5. Lo "sguardo all’aria 2020” offre spunti di riflessione interessanti. Positivi gli effetti dovuti alla riduzione delle emissioni dovute al traffico e al settore industria durante i periodi di lockdown e alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Penalizzante invece per la qualità dell'aria una meteorologia particolarmente sfavorevole alla dispersione degli inquinanti.

Rispetto al PM10 il confronto con gli anni più recenti (2018 e 2019) evidenzia che le condizioni meteo-climatiche del 2020 hanno inciso in modo negativo sui valori di particolato: purtroppo la riduzione delle attività antropiche, dovuta proprio alle misure di contenimento del COVID-19, non è stata sufficiente a compensare gli effetti della meteorologia su questo inquinante, che ha un’origine complessa in termini di sorgenti emissive e meccanismi di formazione secondaria in atmosfera.

Il numero di giorni favorevoli all'accumulo del Pm10 è stato di 123 giorni, il valore più elevato degli ultimi cinque anni. Le criticità più accentuate? A novembre e a gennaio. Il valore limita annuale del Pm10 è stato superato nel 2020 nella sola stazione di Torino Grassi, cosa che non si era verificata nel 2018 e nel 2019. Tra i parametri meteorologici spicca la piovosità media del 2020, risultata essere sotto la media del periodo 2010-2019 sia in termini di precipitazioni totali (838 contro 1078 mm) che per numero di giorni piovosi (69 contro 82).

Va detto però che i dati dello scorso anno sono significativamente migliori rispetto a quelli del 2017, l’anno più prossimo con condizioni meteo paragonabili al 2020. Netti miglioramenti sono stati osservati sull’NO2 dove la diminuzione del traffico veicolare, che rappresenta la fonte prioritaria di questo inquinante, ha portato riduzioni significative rispetto al 2017 ma anche rispetto agli anni 2018 e 2019.

L'ozono conferma la sua criticità nei mesi estivi su tutto il territorio metropolitano con qualche leggero miglioramento nell’ultimo anno. Monossido di carbonio(CO), biossido di zolfo(SO2), benzene, metalli (Pb, As, Cd, Ni), benzo(a)pirene e PM2,5 hanno rispettato nel 2020, come negli anni precedenti, i valori limite e obiettivo su tutto il territorio metropolitano.