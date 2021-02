Parcheggiatore abusivo davanti al Regina Margherita minaccia un donna e pretende il "pizzo": arrestato [VIDEO]

Un parcheggiatore abusivo, che era solito agire davanti all'ospedale Regina Margherita, è stata arrestato ieri dai carabinieri dopo aver minacciato un donna che si era rifiutata di pagare il "pizzo" per lasciare l'auto. L'accusa nei confronti dell'uomo è tentata estorsione.

Il parcheggiatore, un tunisino di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è stato bloccato nei pressi del parcheggio dell’Ospedale Infantile, un luogo dove sono frequenti le segnalazioni di parcheggiatori abusivi da parte di malati, parenti e semplici cittadini. Proprio per questo motivo l’area è particolarmente vigilata dagli uomini dell'Arma e proprio durante uno dei frequenti passaggi, una pattuglia è stata richiamata da una giovane donna che gesticolando richiedeva aiuto.

I militari hanno raccolto le prime dichiarazioni della vittima che, intimidita dall’aggressione verbale subita ma determinata a denunciare, ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che le aveva chiesto con insistenza il pagamento dello stallo per il parcheggio e, al diniego, l’aveva minacciata di danneggiarle il veicolo per poi allontanarsi alla vista dei carabinieri. Grazie alla descrizione fornita, l'uomo è stato prontamente individuato e bloccato mentre si trovava in una zona attigua al parcheggio con fare apparentemente indifferente.