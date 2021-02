Assembramenti, Nichelino sceglie la linea dura: divieto di stazionamento e sosta pedonale in alcune piazze

Il primo cittadino ha dichiarato di aver preso a malincuore questa decisione, ma da medico (prima ancora che da sindaco) evidentemente non era più possibile affidarsi solo alla buona volontà e all'autodiscilplina delle persone. "Divieto è un termine che non ci appartiene, è sempre brutto dover decidere di vietare, ma la salute pubblica e dei nichelinesi viene prima di tutto. Per questo, e anche grazie alle segnalazioni di molti di voi riguardo gli assembramenti ripetuti nel tempo, abbiamo scelto, fino al 30 aprile 2021 di vietare lo stazionamento e la sosta pedonale dalle 18 alle 22 di ogni giorno in Piazza Camandona e in Via Rossini nel tratto compreso tra Via Torino e Via Cagliari".

Report dettagliato sulla situazione Covid