Meteo, calano le temperature ma resta soleggiato

Sole, sole. Ma anche un lieve calo delle temperature. E' quanto ci attende per questo weekend e per l'inizio della prossima settimana. Già oggi inizieranno infatti a spuntare delle nuvole, di nuovo in dissolvimento domenica mattina.

Minime in pianura intorno 2 - 6°C e massime 11 - 20°C. Abbassamento progressivo della colonnina di mercurio da domenica. In pianura venti deboli da Nord.

Da lunedì 1 marzo, cielo sereno con progressivo calo termico.