Moncalieri, il giallo del concerto al Castello. Una dozzina di persone presentano denuncia, gli organizzatori: "Informato via mail del rinvio"

Il giallo del Castello di Moncalieri. Non è il titolo di un romanzo noir, non ci sono di mezzo i fantasmi, casomai un concerto fantasma.

Rabbia e delusione

Avrebbe dovuto svolgersi nella serata di giovedì 25 febbraio, con una dozzina di persone che si erano presentate alle 19.30 all'esterno dello storico maniero, per assistere ad uno spettacolo con in programma le migliori opere di Chopin. Peccato che non vi fosse nessuno ad accoglierli, così dopo aver atteso invano, i presenti hanno deciso di contattare i carabinieri, per recarsi poi al comando di Moncalieri per sporgere denuncia per truffa.

Il resoconto di una persona

Tra i coinvolti anche Alex Cavalleri, che ha raccontato di aver speso 15 euro per un concerto mai andato in scena, al quale si era presentato in dolce compagnia, pensando di trascorrere una serata all'insegna della musica e dello spettacolo. Ha spiegato ai militari di aver pagato atraverso carta di credito, seguendo le indicazioni fornite dalla società organizzatrice, la Fever, con la quale aveva preso contatto alla fine di gennaio attraverso la pagina Facebook "Candelight concert by Fver", che rimandava al sito www.feverup.com, dichiarando di aver ricevuto conferma di acquisto del biglietto, con tanto di mail e qr code.

I carabinieri indagano

I militari hanno raccolto la denuncia e hanno dichiarato di aver iniziato le indagini, ipotizzando una truffa online. "Si tratta di un sito estero, non sarà facile risalire a chi c'è dietro. Intanto vogliamo capire se ci sono stati altri episodi analoghi", ha spiegato il maggiore Marco D'Aleo, comandante dei carabinieri di Moncalieri, che però ha subito fatto notare: "Chi si è recato al Castello doveva comunque sapere che in questo periodo non ci sono i concerti e gli appuntamenti serali, complice il Covid".

La replica degli organizzatori

A stretto giro di posta, è arrivata la riposta di Fever, attraverso Cristopher Gorrier, che dalla Spagna ha raccontato la versione dei fatti dell'organizzatore: "Noi abbiamo avvisato coloro che avevano acquistato i bligletti attraverso una mail che il concerto era stato rimandato. Erano più di una cinquantina di persone coloro che avevano acquistato: forse quelli che si sono presentati al Castello non hanno guardato bene la loro posta elettronica oppure hanno cestinato la mail pensando fosse spam".

La Fever ha spiegato che i tagliandi erano stati messi in vendita a settembre "quando la situazione del coronavirus era molto diversa da oggi e si pensava di poter organizzare eventi e spettacoli. In ogni caso i biglietti restano valdi per quando il concerto verrà riproposto", hanno concluso. "Presto, appena sarà pubblicato il nuovo Dpcm, daremo ulteriori dettagli sulla data oppure comunicheremo come fare per ottenere il rimborso".

Forse, a quel punto, il giallo del Castello sarà definitivamente svelato. Mentre i carabinieri di Moncalieri proseguono le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.