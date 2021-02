Ultimo sabato in giallo, affollate piazze e aree verdi. Intensificati i controlli delle forze dell'ordine ma in tanti senza mascherina

Ultimo sabato in giallo, affollate strade e aree verdi. Intensificati i controlli, ma in tanti senza mascherina

La giornata quasi primaverile e la consapevolezza che quello di oggi è l'ultimo sabato in zona gialla per (almeno) due settimane, hanno prodotto strade e vie del centro di Torino affollate di persone.

I controlli delle forze dell'ordine sono stati comunque intensificati, nel tentativo di evitare gli assembramenti, che però si sono registrati nelle aree verdi e nelle piazze: in piazzale Valdo Fusi, luogo di ritrovo degli amanti dello skateboard, e dei roller, tantissimi giovani si sono dati appuntamento approfittando della bella giornata.

Nei giardini di piazza Maria Teresa, di fronte a via della Rocca, seduti ai dehors dei bar e sulle panchine tantissimi ragazzi, anche senza mascherina. Molte persone anche ai giardini Cavour, per lo più famiglie con bambini, intenti a festeggiare un compleanno all'aperto. Nei bar si commenta la nuova chiusura.

C'è chi accusa non tanto le istituzioni e la politica, ma le persone che "ancora inspiegabilmente girano senza mascherina e non rispettano le distanze", dando colpa ai 'furbetti' del nuovo giro di vite che ci sarà con il passaggio in zona arancione.