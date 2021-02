La Circoscrizione 4 chiede la riqualificazione del “lotto Levi” e di corso Svizzera

La Circoscrizione 4 si muove per chiedere una riqualificazione di due punti particolarmente critici del proprio territorio: durante l'ultimo Consiglio, infatti, sono state approvate due mozioni che sollecitano interventi tempestivi sul meglio conosciuto 'lotto Levi', in zona alta Parella, e su corso Svizzera.

Un'area sportiva per Alta Parella

La prima, presentata dal capo-gruppo del Movimento 5 Stelle Federico Varacalli, propone la realizzazione di un'area sportiva recintata nell'area adiacente al Liceo 'Carlo Levi' su via Franzoj, con utilizzo riservato nelle ore scolastiche, pubblico durante il resto della giornata e chiusura notturna. Il documento, però, ha un respiro più ampio e auspica l'inizio di una discussione per l'eventuale realizzazione di un parcheggio, nuovi orti urbani in aggiunta a quelli già assegnati in convenzione all'associazione Parco del Nobile, spazi aggregativi con panchine e tavoli, un'area giochi 0-6 e un'area cani.

Restyling per borgo Campidoglio

La seconda, presentata dai consiglieri del Partito Democratico Gianvito Pontrandolfo e Cristina Abate, punta invece a ridare decoro a una zona nevralgica di borgo Campidoglio come corso Svizzera attraverso diversi interventi, alcuni dei quali già richiesti in una precedente mozione: tra questi, una revisione del funzionamento del mercato e il suo inserimento sulla piattaforma digitale della Città, la possibilità di accesso alla rete wi-fi pubblica, l'installazione di un punto Smat.

E ancora: la messa in sicurezza degli accessi alle scuole 'Nigra' e 'Manzoni', il rifacimento del manto stradale e la riqualificazione di piazza Zamenhoff e dell'area cani presente in zona.