A Moncalieri due nuove casette dell'acqua a "chilometri zero"

Da un paio di giorni a Moncalieri sono attive due nuove casette dell'acqua.

L'inaugurazione è avvenuta in piazza D'Alleo, in borgata Santa Maria, e a piazza Fontana, a Moriondo: i due nuovi punti acqua Smat vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti a Borgo Mercato, piazza Argiroupoli, piazza Brennero, via Vico e via Turati. Presto i sette diventeranno dieci, con le installazioni già previste a Revigliasco, Tagliaferro e Boccia D’oro.