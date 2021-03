Torinesi troppe volte al cellulare durante la guida: 2.217 violazioni nel 2020, +154% rispetto al 2019

I torinesi utilizzano sempre di più il cellulare durante la guida. E’ quanto emerge dalla relazione letta dalla sindaca Chiara Appendino che, rispondendo a un’interpellanza del consigliere Raffaele Petrarulo, raccontato come le violazioni di guida con uso di cellulare siano passate delle 873 del 2019 alle 2.217 del 2020. Un incremento significativo, pari al + 154%.

Se l’uso del cellulare alla guida resta un’abitudine pericolosa e sempre più in voga, la pandemia sembra invece avere influito sui sinistri, in riduzione proprio grazie alla riduzione del traffico. Si è infatti passati dai 4.671 incidenti rilevati nel 2019 ai 3.469 del 2020. Per quanto riguarda i sinistri rilevati dal Nucleo Radiomobile della Polizia Municipale si passa invece dai 1.363 sinistri del 2019, di cui 25 mortali e 1.905 con lesioni ai 939 del 2020, di cui 24 mortali e 782 con lesioni.

“La città sta attuando un piano per la sicurezza stradale, tra T-Red e interventi per ridurre la velocità del traffico: è importante che Torino continui a reprimere, sanzionando i comportamenti scorretti, e continui a garantire la prevenzione” ha commentato la sindaca Appendino.