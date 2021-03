Un aiuto per vaccinare anziani e persone fragili: il volontariato pronto a scendere in campo, "ma la Regione non risponde"

A scriverla sono stati i rappresentanti piemontesi di Auser , Anteas e Ada Ets, le sigle che riuniscono tantissimi volontari in tutta la regione (circa 1500 persone) e che sono certe di poter giocare un ruolo importante in questa fase cruciale della campagna di vaccinazione: se da un lato infatti i contagi sembrano in risalita, dall'altro la svolta potrebbe arrivare proprio dall'immunizzazione degli anziani e delle fasce più deboli e fragili (persone sole, disabili o non autosufficienti ). Esattamente la tipologia di persone con cui queste realtà sono abituate a confrontarsi quotidianamente: ecco perché hanno voluto dire alla Regione di essere pronti a fare la propria parte. Insieme ai 192 automezzi che compongono la flotta per il trasporto delle persone e le 130 sedi distribuite sul territorio, provincia per provincia. Alle famiglie che ne hanno bisogno, i volontari garantiscono la spesa a domicilio, la consegna dei farmaci e molto altro ancora. Solo a gennaio, sono state 1400 le famiglie raggiunte da questi aiuti.

Una proposta senza risposta

La lettera è stata spedita il 5 febbraio, ma per ora non c'è stato riscontro da parte dei due assessorati coinvolti. “Siamo da subito nelle condizioni, pronti ed attrezzati per dare un deciso contributo per la campagna di vaccinazione che coinvolge, in particolare, la popolazione anziana e non autosufficiente, seguendo gli step che i servizi sanitari programmeranno - scrivono i presidenti delle associazioni Elio Lodi, Francesca Boschetto e Antonio Gaetani - e siamo disponibili nel mettere a disposizione nella campagna i nostri volontari, il parco mezzi e auto per gli accompagnamenti, il supporto alla mobilità per la vaccinazione, le nostre strutture ove presenti nella regione, come sedi per ‘accogliere’ medici e personale sanitario per la somministrazione dei vaccini”.