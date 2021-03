Incatenati davanti al centro antiviolenza del Comune di Torino: "Contro la società patriarcale si parta dalle scuole"

I femminicidi, in Italia, sono stati 73 nel 2020 e ben 9 da inizio 2021 (uno a settimana): hanno citato i dati Eures le studentesse e gli studenti del collettivo LaSt che, oggi pomeriggio, si sono incatenate e incatenati davanti alla sede del centro antiviolenza del Comune di Torino.

L'azione è stata realizzata come 'anteprima' della manifestazione di sabato 8 marzo, organizzata da Non Una di Meno Torino: “È fondamentale – hanno fatto sapere i manifestanti – scendere in piazza per costruire consapevolezza ed è fondamentale partire dalla scuola e dai luoghi di formazione: occorre insistere sull'educazione sessuale, sulla richiesta di consultori accessibili, sulla revisione di programmi scolastici frutto della società patriarcale e sull'accesso ad assorbenti e contraccettivi gratuiti per fare in modo che non siano più argomenti tabù”.