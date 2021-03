Il Covid mette in fuorigioco anche lo juventino Bentancur

Se il Toro è stato falcidiato dalla variante inglese, tanto da non poter disputare le gare contro Sassuolo e Lazio, il coronavirus adesso ha bussato alla porta della Juve.

In realtà, lunedì era risultato positivo un componente del gruppo squadra (non calciatore), ma la società bianconera aveva deciso di tutelarne la privacy, non rivelandone l'identità. Ora che di mezzo c'è un giocatore, invece, si è saputo che si tratta di Rodrigo Bentancur. "Il calciatore è in isolamento e asintomatico", ha spiegato il club bianconero in una breve nota.

"La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra". La speranza è che i nuovi controlli previsti nei prossimi giorni non rivelino altri casi.