Emergenza senzatetto a Torino, "I posti letto potrebbero essere un quinto di quelli necessari: serve un censimento delle strutture"

La questione dei senzatetto continua a far discutere: dopo le polemiche delle scorse settimane, infatti, la 4° e la 6° Commissione hanno accolto la richiesta - presentata dalla capo-gruppo di Torino in Comune Eleonora Artesio - di convocare in audizione le realtà del terzo settore coinvolte nella gestione della tematica insieme alla Città. L'esigenza è emersa nel corso della discussione di una mozione presentata dal consigliere di Azione Aldo Curatella, poi sospesa proprio in base agli ultimi sviluppi.

Gli obiettivi della mozione

Il documento presentato ha l'obiettivo di sollecitare interventi di rinforzo alla rete di protezione sociale: “La pandemia - ha sottolineato lo stesso Curatella – ha aggravato la complessità del problema. Per effetto della crisi è prevedibile un incremento di persone che necessiteranno di accesso ai servizi e i 1000 posti attualmente offerti potrebbero non bastare, soprattutto se confrontati alle 5300 persone attualmente iscritte all'indirizzo comunale di residenza fittizia. Per questo sarebbe opportuno fare un censimento anagrafico di strutture come ex caserme, ex scuole ed ex ospedali per valutare un eventuale recupero finalizzato a queste funzioni”.

L'invito è volto anche a valutare una prospettiva di medio-lungo periodo: “Come recentemente illustrato dall'assessora Schellino – ha proseguito Curatella - il budget di 8 milioni e 600mila euro dell'ultimo anno è stato utilizzato al 63% per le strutture di accoglienza e all'11% per il sostegno alimentare e l'inserimento sociale e lavorativo. Incrementare i fondi a disposizione per quest'ultima voce, anche attraverso accordi con le aziende del territorio per avviare percorsi di formazione, consentirebbe di promuovere indipendenza e ritrovare dignità”.

La risposta del Comune

A difendere l'operato del Comune in materia ci ha pensato il dirigente del Servizio Adulti in Difficoltà Uberto Moreggia: “Da anni – ha risposto – la Città si sta muovendo con azioni che, oltre ad assicurare una risposta emergenziale e assistenziale, aspirano a dare risposte concrete attraverso percorsi di inclusione con un approccio che mette al centro le persone. La riorganizzazione in atto con l'introduzione del piano di inclusione sociale ha permesso, a proposito, di avvalersi della co-progettazione, strumento in grado di sviluppare interventi condivisi in collaborazione con il terzo settore”.

Sull'accoglienza dei senzatetto, la strategia è ben definita: “Siamo stati - ha aggiunto – tra le prime città ad aderire alle nuove linee di indirizzo nazionali sulla grave marginalità in età adulta: la prospettiva sarà quella di contenere il numero degli ospiti nelle strutture organizzando comunità di accoglienza più piccole e soluzioni abitative autonome, queste ultime abbinate anche a percorsi di affiancamento verso l'inclusione sociale. Dal punto di vista della prevenzione, lavoreremo per intercettare il bisogno prima che le persone entrino in spirali di difficoltà; un ruolo importante verrà svolto anche dal Tavolo della Prefettura”.

Artesio: “Presentata una realtà parallela”

La richiesta effettuata da Artesio, accolta anche da Curatella, nasce proprio da questa risposta: “Non possiamo più accontentarci – ha commentato – della realtà parallela e dalle rassicurazioni presentate durante le Commissioni Consiliari, evidentemente non va tutto così bene e per prevenire le situazioni acute senza mortificare la qualità del lavoro di chi quotidianamente si occupa di questi temi chiederei la loro audizione per conoscere direttamente eventuali suggerimenti”.