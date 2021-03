Moncalieri, paura per un 87enne investito da auto: alla fine la prognosi è di 30 giorni

Per come sembravano essere inizialmente le cose, alla fine è andata di lusso. A Moncalieri paura nella mattina di oggi, giovedì 4 marzo, per un anziano di 87 anni investito mentre stava attraversando la strada, in zona Borgo Mercato.

Il guidatore della vettura si è subito fermato a prestare i primi soccorsi, prima di chiamare i sanitari del 118 ad anziani. L'anziano travolto per fortuna non ha subito gravi traumi: trasportato all'ospedale Santa Croce, per lui la prognosi è di circa 30 giorni.

Su quanto accaduto ora sta investigando la Polizia locale di Moncalieri, per capire eventuali violazioni o negligenze.