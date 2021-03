Nursind Piemonte dice no all'ipotesi degli infermieri volontari

Francesco Coppolella, segretario regionale del NurSind, dice no all'ipotesi degli infermieri volontari per far fronte alla terza ondata del Covid. "Assumete tutto il personale necessario, è questa l’indicazione che pare giungere alle Aziende da parte del DIRMEI. Con quali soldi sembra essere la preoccupazione delle Aziende, che da parte loro restano ferme senza rassicurazioni e autorizzazioni. La Regione faccia chiarezza".

Poi il sindacato inferlieristico chiama in causa l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: "Il risultato è sconfortante e cioè quello di un corto circuito che blocca la situazione mentre c’è necessità e urgenza di correre oltre a quella di coprire i turni di lavoro. Ci sono ancora qualche migliaio di infermieri che aspettano di essere chiamati dalle graduatorie relative al bando di 36 mesi".

Coppolella poi si domanda: "Cosa ne facciamo con gli infermieri presenti nelle graduatorie? L’ Assessore invece di ricercare volontari si attivi per autorizzare queste assunzioni subito e si attivi inoltre per autorizzare i fondi della legge di bilancio per le prestazioni aggiuntive come hanno già fatto alcune altre regioni".

"Non ci sono per niente buoni segnali dagli ospedali da parte di chi si è dovuto far carico di prima e seconda ondata, sia da parte di chi è coinvolto direttamente in prima linea e sia da parte di chi gestisce", ha aggiunto il segretario del NurSind.

"Non è rassicurante sentire che dobbiamo affidarci al volontariato. Ci aspettiamo risposte chiare e tempestive senza le quali diventerà difficile restare in silenzio", ha concluso Coppolella.