Auto sulle discese dei disabili in corso Cincinnato: "Inserire i paletti per evitare la sosta"

Non c'è pace per i disabili in corso Cincinnato: all'altezza del civico 256, all'angolo con via Terni, le discese realizzate apposta per facilitare il transito delle persone in carrozzina sono spesso ostruite da auto ferme in malasosta.



"Dopo la nostra segnalazione di giugno 2019 la situazione è sempre la medesima. Sono passati quasi 2 anni e dopo un rimpallo di responsabilità i paletti non sono stati inseriti, i disabili in carrozzina o genitori con passeggini devono continuare a fare gli slalom tra le auto parcheggiate, situazione perlomeno imbarazzante. Abbiamo scritto l'ennesima mail alle istituzioni" spiega Marina Trombini, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza.



"Questa situazione è grottesca e vergognosa, a distanza di quasi 2 anni non si sono trovate le risorse per installare 2 paletti? Il rispetto per i disabili e le famiglie con bambini piccoli non esiste da parte delle istituzioni? Riusciranno in breve tempo le istituzioni a porre rimedio o noi cittadini dobbiamo trovare un diversivo?" dichiara Paolo Biccari, cittadino attivo della Circoscrizione 5 e prossimo candidato dei Moderati.