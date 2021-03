Tenta un gesto anticonservativo ma gli agenti riescono ad intervenire in tempo

E’ l’ora di pranzo di martedì: giunge la segnalazione al 112, da parte di alcuni passanti, che un uomo, nudo, si trova su un balcone di un alloggio in corso Giulio Cesare.

Si è arrampicato su una sedia ed è seduto a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, minacciando di lanciarsi di sotto. Non è la prima volta che compie gesti simili, soffre infatti di disturbi psichici. Ma non era mai arrivato a tale livello di pericolosità oggettiva. Una pattuglia delle Volanti si precipita sul posto e scesi dall’auto i poliziotti individuano l’uomo in bilico sulla ringhiera; a gran voce il capo pattuglia, intuita l’imminenza del possibile lancio nel vuoto, gli grida di non sporgersi ulteriormente e lo esorta a rientrare in casa.

Riportato alla realtà, il giovane si rende conto di cosa sta facendo e desiste dal gesto. In casa, dove ci sono le sue sorelle, terrorizzate per quanto accaduto, appare tranquillo ma con lo sguardo assente; verrà condotto in una struttura ospedaliera per essere sottoposto a una visita specialistica.