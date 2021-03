Donne che perdono il lavoro: un monologo femminile dal palco del Teatro Fassino di Avigliana

Nell’ambito della stagione “Scene”, e in occasione della Giornata internazionale della Donna, lunedì 8 marzo, alle ore 20:30, il Teatro Fassino di Avigliana e il Comune presentano in streaming lo spettacolo Arbeit, prodotto e distribuito da Teatro Bresci, con Anna Tringali diretta da Giorgio Sangati.ì

Si parla di lavoro: i giovani, gli incidenti, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi. Nicoletta è una ragazza come tante, una ragazza semplice, una ragazza di provincia. La vita le ha dato poco e quel poco se l’è dovuto conquistare, è cresciuta in fretta.

Ha imparato subito che il lavoro fa l’uomo e la donna, che senza non si può stare, non si deve. Ha scoperto che la felicità non si compra e che va conservata con cura perché è fragile, molto.

Le è stata rubata questa felicità, fatta a pezzi, calpestata. Ma Nicoletta è una ragazza forte perché ha ancora l’incoscienza di rischiare, di sognare che le cose, forse, si possono cambiare. Ha il coraggio, raro, di dire no, di difendere la dignità di essere uomini e donne perché il lavoro, da solo, non rende liberi.

In scena, sulla sedia di una sala d’aspetto di una clinica, una giovane attrice e il suo talento, la sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un mondo, il nostro, che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.