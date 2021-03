Collegamento Torino-Ceres con il passante ferroviario: nuove modifiche alle linee bus

Nuova variazione di percorso dei bus per la realizzazione del collegamento della Torino-Ceres con il passante ferroviario. Oggi, a partire dalle 13, a causa della temporanea modifica della viabilità delle vie Lanzo e Venaria per la realizzazione di una rotonda, subiranno ulteriori variazioni i percorsi delle linee 11 - 11 festiva, 60, 77 e SF2 e sarà deviata la linea 69.

Nel dettaglio l’11 subirà le seguenti modifiche: direzione Torino da via Venaria deviate in piazza Stampalia, via Veronese, via Stampini, via Venaria, percorsi attuali; direzione Venaria dopo largo Grosseto proseguono per via Venaria, via Stampini, via Veronese, piazza Stampalia, percorsi normali.

La linea 60 cambierà: in direzione via Paris da corso Grosseto deviata in via Stampini, via Massari, via Lanzo, percorso normale; direzione corso Inghilterra via Lanzo deviata in via Massari, via Stampini, via Venaria, percorso attuale.

Il 77 passerà: direzione Torino da via Venaria deviata in piazza Stampalia, via Lanzo, via Massari, via Stampini, via Venaria, percorso normale; direzione Venaria da corso Grosseto deviata in via Stampini, via Massari, via Lanzo, percorso normale.

La SF2 (navetta bus sostitutiva Porta Susa-Borgaro) direzione Torino - Porta Susa da via Lanzo angolo piazza Stampini deviata in via Veronese, via Stampini, via Venaria, percorso attuale; direzione Borgaro dopo largo Grosseto prosegue per via Venaria, via Stampini, via Veronese, via Lanzo, percorso normale.

Ed infine la linea 69 transiterà: solo in direzione Borgaro inversione di marcia in piazza Stampalia all'altezza di via Venaria, piazza Stampalia, via Lanzo, via Massari, via Stampini, percorso normale.