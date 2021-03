Ospedale unico Asl To5, Sacco: "Bene Icardi sulla richiesta dei dossier su Villastellone e Cambiano"

"Apprendo che l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi ha richiesto all’Asl To5 i dossier per i comuni di Villastellone e Cambiano per quanto riguarda il sito idoneo alla realizzazione dell’ospedale unico. Spero che questo atto preluda a una ripresa dello studio dell’area migliore per la realizzazione del presidio sanitario della Asl del nostro territorio". Lo dichiara Rachele Sacco, Presidente del Comitato 'Salviamo l’Ospedale Maggiore di Chieri'.

"D’altro canto, a seguito delle criticità rilevate dallo studio sul sito Vadò di Moncalieri, recentemente pubblicate, ho auspicato che la Regione tornasse a valutare e rivalutare le altre aree che in passato erano state proposte, quale Villastellone e Cambiano. Non era, infatti, ragionevole la presa di posizione manifestata da alcuni sindaci di questo territorio che avevano premuto sull’acceleratore individuando, l'area di Moncalieri come la migliore. Persino, quando i tecnici avevano sottolineato i rischi idrogeologici gli amministratori interessati avevano piegato il senso della perizia a favore del Vadò".

"Ora è chiaro come sia necessario fare un lavoro serio e ponderato sull’ospedale unico ed arrivare alla soluzione non tramite prese di posizione di interesse politico, ma attraverso riflessioni tecniche e logistiche che porteranno, come tutti speriamo, ad individuare il sito migliore per l'intero territorio dell’Asl TO5. Nel contempo è utile ricordare che oltre alla realizzazione dell'ospedale unico ci deve essere l’impegno per mantenere e non depotenziare i presidi esistenti ed, in particolare, il Maggiore di Chieri".