Il mondo femminile ispira la danza: la Compagnia EgriBianco per la Giornata della Donna

In occasione della Giornata internazionale della Donna, la Fondazione Egri per la Danza propone il terzo appuntamento della sezione #IPUNTIHOME SOCIETY, lunedì 8 marzo, alle ore 19 sul canale YouTube.

Saranno presentati due video di produzioni d’archivio, con la coreografia di Raphael Bianco, sui temi della figura femminile. Il primo, STEEL ORCHID – il fuoco liberato, è ispirato ad Aung San Suu Kyi, leader birmana per la resistenza non violenta contro il regime militare. Nella performance, Prometeo è un corpo di donna che si fa canto contro ogni forma di oppressione in nome della civiltà, della pace e della giustizia.

Apparizione #3 è invece un estratto dallo spettacolo Apparizioni, composto da sei differenti quadri sulla percezione dell’animo umano. Un passo a due tutto al femminile, privo di narrazione. ma profondamente intriso di significati e ricco di spunti di riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi.

Partecipa alla programmazione di questa serata Silvia Giulia Mendola, con dei monologhi da lei scritti e interpretati. L’attrice è la fondatrice di PianoInBilico, Associazione Culturale che conta nel proprio organico cinque donne e che si occupa anche di tematiche specifiche sull’universo femminile.

“Ho scelto di prendere in prestito le parole del libro Sii bella e stai zitta, perché l’Italia di oggi offende le donne di Michela Marzano - spiega -. L’autrice è riuscita a raccontare lucidamente gran parte delle situazioni discriminanti che le donne subiscono nella moderna quotidianità. Ho introdotto il tutto con la storia del perché si sia scelta come data per la giornata delle donne proprio l’8 marzo”.