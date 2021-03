A Nichelino nasce in via del Pascolo il "Giardino dei Giusti"

Il "Giardino" è situato in via del Pascolo. Ieri, sabato 6 marzo, è avvenuta l'intitolazione: appena si potrà, saranno i ragazzi stessi ad inaugurarlo. La data scelta non è casuale: il 6 marzo è la "Giornata europea dei Giusti", una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo, su proposta di "Gariwo - la foresta dei Giusti", per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi.