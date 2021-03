Comunali 2021, Giachino: "Il futuro sindaco metta Torino al primo posto"

"Torino avrebbe bisogno come il pane di cambiare amministrazione comunale, invece dovrà tenersi per altri sei mesi una Giunta che pensa solo alle piste ciclabili". Lo afferma Mino Giachino, candidato sindaco con la lista Si Tav Si Lavoro, in un confronto con l'economista Mauro Zangola sul futuro del capoluogo piemontese.

"I partiti pensano prima di tutto ai loro interessi, Torino invece ha bisogno di un sindaco che la metta al primo posto , dedicandole anima e corpo e con una visione europea - sottolinea Giachino - perché con la Tav tornerà al centro dell'Europa e valorizzerà al massimo le sue eccellenze, dalla meccanica, all'aeronautico, dalle macchine utensili all'auto del futuro combinando digitalizzazione e il Centro della intelligenza artificiale".

Secondo Giachino, "rilancio dell'aeroporto, delle Fiere internazionali , Difensore Civico sono gli altri punti programmatici per rilanciare una Città che ha grandi potenzialità, ma che è stata gestita con un'ottica puntata sul Loisir ed è stata isolata dai no alla Tav".