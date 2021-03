Parchi giochi e impianti sportivi all'aperto, oggi ultimo giorno prima dello stop: ma il pienone non c'è

Ultime ore di apertura per parchi giochi, campi da basket e rampe da skate a Torino e provincia, come in tutto il Piemonte. Da domani nella nostra regione scatta il divieto di utilizzo di scivoli, altalene, ma anche degli impianti sportivi all'aperto e all'interno di parchi e giardini. Già da stamattina però la maggior parte degli spazi per bambini e adolescenti non facevano registrare il tutto "esaurito" visto nelle ultime settimane, complice il bel tempo. Eccezione i campi da basket in piazza d'Armi e qualche altra realtà.

Molti genitori saranno stati scoraggiati dai cartelli già affissi ai cancelli, che annunciavano il divieto di accesso agli spazi ludici dal 9 marzo. E nel pomeriggio è arrivato anche l'appello dell'assessore all'ambiente del comune di Torino Alberto Unia a "non utilizzare le aree gioco e sportive per limitare il rischio di assembramento nei parchi e tutelare la salute di tutti i cittadini".

Il provvedimento restrittivo, in vigore fino al 20 marzo, è stato adottato dalla giunta Cirio la scorsa settimana, visto l'elevato numero di contagi da Covid-19 registrato nel territorio. A fare crescere velocemente il numero di positivi è la variante inglese del virus, come spiegato questa mattina dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, che potrebbe determinare il passaggio del Piemonte da lunedì prossimo in zona rossa.