Sette corse per un ricco programma di trotto all'ippodromo di Vinovo

Ancora per un paio di settimane l'Ippodromo di Vinovo aprirà i suoi cancelli a metà settimana per le riunioni di trotto. Succederà di nuovo mercoledì 10 marzo con un programma fatto di sette corse, al via dalle 14.20 e con la presenza del Team Gocciadoro che sulla pista torinese è ormai quasi di casa.

Di rilievo il Premio Biella, un doppio km riservato ai 3 anni disposti su due nastri. Alessandro Gocciadoro porterà l’imbattuto Cable Wise As che scatta dalla prima fila, insidiato da soggetti come Chemar e Carlomagno D’Esi, rispettivamente con Andrea Guzzinati e Andrea Farolfi. Tutto da vivere anche il Premio Piedicavallo, miglio per cavalli anziani anche in questo caso disposti su tre nastri: al via tra gli altri anche Urora con Dodo Loccisano.

Nel Premio Vallemosso invece rientro atteso per Versus All, fermo da giugno per un infortunio, e Seleniost che manca da Natale. Avrà in sulky Santo Mollo (che allena entrambi), reduce dalla bellissima vittoria venerdì scorso a Cagnes sur Mer nel Prix d'Helsinki con Ugolinast.

Corse ancora una volta a porte chiuse, in attesa di novità da parte del governo, ma visibili sul canale Unire Tv (220 della piattaforma Sky.