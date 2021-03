aggredisce e rapina una donna in corso Gulio Cesare, arrestato 35enne nigeriano

Nella serata di ieri, lungo corso Giulio Cesare, dove recentemente sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno arrestato un nigeriano di 35 anni, che aveva appena aggredito e rapinato in strada una ragazza 29enne, scaraventandola in terra per impossessarsi del suo smartphone.

Una gazzella dell’Arma in transito nella zona, allertata da un passante, è riuscita a bloccare l’autore della rapina mentre tentava di dileguarsi per le strade limitrofe.

Altri militari hanno invece soccorso la vittima, che fortunatamente non ha riportato lesioni fisiche e alla quale è stato poi restituito il telefonino cellulare.