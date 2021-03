Ampliamento dei dehors anche per fiorai e parrucchieri, in stallo la proroga

E’ stallo sulla richiesta di Ascom e Confesercenti Torino di permettere nuovamente a fiorai, negozio di abbigliamento e parrucchieri di ampliare l’attività su strada, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, allineandosi così a bar e ristoranti. L’amministrazione Appendino ha deciso di concedere la proroga di occupazione straordinaria di suolo pubblico alla ristorazione sino al 30 aprile, attuale termine dell’emergenza sanitaria, “più 90 giorni, cioè fino a fine luglio”.

Un tema al centro nuovamente della Commissione consiliare, dove sono emerse posizioni contrapposte delle categorie economiche e dei residenti. Da un lato Federvie e Assovie hanno chiesto di permettere anche alle gastronomie, panetterie e kebabbari di poter estendere la propria attività sui marciapiedi. Fortemente contrari i residenti delle zona della movida che tramite Riccardo Tassone -presidente dell’associazione rispettando San Salvario – hanno fatto sentire la loro voce. “L’ampliamento dei dehors - ha spiegato – rappresenta un grave fattore di rischio in questa fase pandemica. La precedente concessione ha portato ad un incremento di avventori, così come di rumore. Torino non è animata economicamente solo da commercianti, ma anche da medici ed insegnanti”.

“E’ triste – ha commentato l’assessore al commercio Alberto Sacco – che ci sia una contrapposizione così forte in una comunità, nel momento in cui dovrebbe essere unita”. L’assessore al Commercio ha nuovamente rinviato ulteriori decisioni al Consiglio Comunale. "Quella che era la posizione della Giunta è espressa nella delibera che è già stata votata ed è in vigore - sottolinea - e alla luce di quello che ho sentito terrei le cose come stanno. Se il Consiglio ha proposte diverse le faccia e le valuteremo".