Nomadi abusivi a Falchera e Villaretto: multe ai proprietari dei terreni che permettevano il campeggio

Dopo diversi accertamenti, a seguito di appostamenti e verifiche finalizzate a documentare l’attività di campeggio effettuata, che per configurarsi come violazione amministrativa deve risultare continuativa nel tempo (così come disposto dal recente aggiornamento della normativa Regionale gennaio 2021), è emerso che i nomadi si erano insediati sull’area con il consenso dei proprietari del terreni. Pertanto, lunedì mattina i ‘civich’ hanno provveduto a sanzionare due persone per l’illecito, diffidandoli dal proseguire l’attività abusiva sui terreni di loro proprietà. Si tratta di una donna di 60 anni e un uomo di 31, entrambi di nazionalità italiana, per un totale di 4000 euro.