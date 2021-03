Via Borgaro tra asfalto mancante e cordoli rotti: “E’ così da mesi, si effettuino i lavori” [FOTO]

Asfalto danneggiato e disagi in via Borgaro

Asfalto sconnesso o mancante, cordoli rotti e transenne. E’ una vera e propria gimcana tra ostacoli quella che un passante deve effettuare per transitare in via Borgaro, nel tratto tra largo Borgaro e via Val della Torre.

“Abbiamo scritto alle istituzioni chiedendo che i lavori vengano effettuati in breve tempo, in questo tratto di strada transitano quotidianamente centinaia di cittadini, essendoci nelle vicinanze fermate del tram e la chiesa del Santo Volto, la sicurezza diventi priorità", spiega Marina Trombini, presidente dell'associazione Giustizia & Sicurezza.

"Ancora una volta siamo di fronte a marciapiedi pericolosi per i cittadini e lavori mai eseguiti dopo mesi dalla messa in sicurezza. Le istituzioni sono in letargo e i torinesi rischiano la propria incolumità ogni giorno, ennesima situazione imbarazzante e vergognosa: i lavori vengano effettuati subito", attacca Paolo Biccari, prossimo candidato dei Moderati in Circoscrizione 5.